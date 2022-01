NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 160 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Modekette habe beim Jahresvorsteuergewinn 2021 die Schätzungen übertroffen und die Zahl schwächelnder Einkaufsläden stärker als erwartet reduziert, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ajx