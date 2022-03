NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 schwedische Kronen belassen. Nach den Zahlen müsste die Konsensschätzung für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr um vier Prozent sinken, schrieb Analyst Richard Edwards in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Bruttomarge der schwedischen Bekleidungskette sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger stark gestiegen als erwartet./bek/jha/