NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Quartalszahlen von 140 auf 130 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Trotz eines Umsatzanstiegs lägen die Erträge noch immer unter dem Niveau von vor der Coronakrise, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussagen der schwedischen Modekette zur zukünftigen Nachfrage trübten sich ein./bek/he