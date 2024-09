Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 150 auf 145 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Marketing-Investitionen und externe Faktoren beeinträchtigten die operativen Gewinnmargen (Ebit-Margen), schrieb Analyst Richard Edwards am Donnerstag ach den Zahlen. Die Geschäfte des Textilkonzerns im September dürften solide verlaufen sein gegenüber schwachen Vergleichsdaten./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

