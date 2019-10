ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) nach Zahlen von 132 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Simon Irwin erhöhte seine Prognosen für dieses und das kommende Jahr aufgrund des besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartals sowie von Währungseffekten. Das neue Kursziel reflektiere die bessere Gewinndynamik, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne strukturelle Margenverbesserungen und bei nachlassendem Umsatzwachstum erachte er die Aktie des Modeherstellers aber nach wie vor als teuer./ajx/tih



