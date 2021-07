ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) von 170 auf 163 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wiederöffnung nach dem Lockdown dürfte in Europa enttäuschen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx