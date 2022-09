NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat H&M von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 95 schwedischen Kronen gesenkt. Die Krise mit steigenden Lebenshaltungskosten für die Verbraucher habe erst begonnen, denn der Winter stehe noch bevor, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Kürze bevorstehende Gegenmaßnahmen der britischen Regierungen brächten laut den JPMorgan-Ökonomen das Risiko schnell steigender Zinsen mit sich und verzögerten lediglich die Rezessionsrisiken. In dieses Szenario gingen die Einzelhändler mit immensen Kosten- und Investitionsniveaus. Johanan rechnet trotz bereits deutlich gefallener Kurse bei H&M und Marks & Spencer mit weiterer Schwäche und setzt sie auf die "Negative Catalyst Watch" neben AB Foods und Dunelm./ag/ck