JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M vor den am 26. September erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen belassen. Die wesentlichen Gründe, warum sie die Aktie des Modeunternehmens im vergangenen Monat auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt habe, bestünden fort, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechne zwar im Juli/August mit Umsatzwachstum, doch basiere dieses auf recht schwachen Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Nachfrage-Enttäuschungen könnten zu höheren Preisnachlässen führen, befürchtet sie./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com