NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M auf "Underweight" belassen. Der Textilkonzern habe im August eine leicht rückläufige Dynamik bei den weltweiten Zugriffen auf seine Website verzeichnet, während diese sich beim Online-Modehändler Zalando verbessert habe, schrieb Analystin Georgina Johanan in eine am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando attestierte sie allerdings eine schwächere Dynamik auf dem wichtigen deutschen Markt. Bei H&M stünden indes die neuen Kollektionen im Fokus, und ohnehin seien die September-Trends für die Aktien beider Unternehmen wichtiger als die August-Daten, betonte die Expertin./gl/ag

