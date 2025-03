JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2024/25 von 130 auf 125 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Finanzentwicklung des Modehändlers sei die Trendwende noch nicht sichtbar, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie monierte vor allem die verfehlten Erwartungen beim operativen Ergebnis und senkte ihre Schätzung für das Ebit des laufenden Geschäftsjahres um drei Prozent./ck/he

