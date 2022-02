Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 14,04 EUR

9,35% Charts

News

Analysen

HENSOLDT 14,04 EUR 9,35% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Spezialist für Wehrtechnik habe die Erwartungen an den Free Cashflow 2021 getoppt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edh