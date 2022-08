Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 25,05 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 27,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Halbjahr passte Analyst Christophe Menard seine Schätzungen für Auftragseingang und Umsatz in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Ausblick des Spezialisten für Rüstungselektronik an./ag/gl