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Marktkap. 9,34 Mrd. EUR

KGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
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WKN HAG000

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Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Buy

12:31 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
81,42 EUR -0,94 EUR -1,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,86 €		 Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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