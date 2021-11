Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 13,84 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hensoldt nach einer Phase der Restriktion mit "Neutral" und einem Kursziel von 16,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagestory habe nach wie vor viele positive Aspekte zu bieten, einige Hintergründe seien aber etwas schwieriger geworden, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf das deutsche Wahlergebnis und das vermehrte Interesse von Anlegern an Nachhaltigkeit./tih/he