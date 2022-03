Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 28,95 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst David Perry aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen des Rüstungsunternehmens. Die Änderungen hätten allerdings keinen Einfluss auf das Kursziel oder gar die Einschätzung der Aktie./tih