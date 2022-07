Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 23,65 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Trotz der starken Kursperformance im laufenden Jahr bleibe er für den europäischen Rüstungssektor positiv gestimmt, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit eindeutigen Anzeichen für einen weltweiten, mehrjährigen Aufschwung bei den Verteidigungsausgaben, einem überdurchschnittlichen Inflationsschutz der Branche und positiven Wechselkurseffekten bei vielen Sektorunternehmen./edh/tih