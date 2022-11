Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 22,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht in seiner am Montag vorliegenden Studie eine fünf- bis zehnjährige Aufschwungphase für die europäische Rüstungsbranche. Neben Rheinmetall empfiehlt er auch Hensoldt, BAE Systems und Babcock International. Rheinmetall traut er aber das höchste Wachstum und die größten Ergebnissteigerungen zu./ag/gl