NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im dritten Quartal habe seine Annahme verfehlt, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Rüstungselektronikherstellers für 2022 bleibe davon aber unberührt./ajx/jha/