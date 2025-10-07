DAX 24.673 +0,3%ESt50 5.656 +0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,77 -3,0%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.758 -1,3%Euro 1,1623 +0,0%Öl 66,33 +0,4%Gold 4.039 +0,0%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.150,00 EUR -11,00 EUR -0,51 %
STU
2.032,74 CHF +37,74 CHF +1,89 %
BRX
Marktkap. 221,73 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Deutsche Bank AG

Hermès (Hermes International) Buy

10:51 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Hermès (Hermes International)
2.150,00 EUR -11,00 EUR -0,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2450 auf 2420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.420,00 €
Rating jetzt:
Buy
2.157,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.150,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
Analyst Name:
Adam Cochrane
-		 Ø Kursziel:
2.492,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

10:51 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
