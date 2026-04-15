Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 186,92 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2320 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Quartal selbst die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.320,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.624,00 €
|Abst. Kursziel*:
42,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.628,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,46%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.205,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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