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Marktkap. 186,92 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Deutsche Bank AG

Hermès (Hermes International) Buy

09:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.628,50 EUR -16,00 EUR -0,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2320 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im ersten Quartal selbst die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.320,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.624,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.628,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,46%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

09:31 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
08:26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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15.04.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
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