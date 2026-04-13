Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns im ersten Quartal habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Zu den China-Problemen sei noch die Nahost-Eskalation hinzugekommen, erklärte er den zuletzt schwachen Kursverlauf./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.629,50 €
|Abst. Kursziel*:
47,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.626,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,56%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.256,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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