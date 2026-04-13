Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Buy

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns im ersten Quartal habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Zu den China-Problemen sei noch die Nahost-Eskalation hinzugekommen, erklärte er den zuletzt schwachen Kursverlauf./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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