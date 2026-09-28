DAX 25.525 +0,6%ESt50 6.340 +0,6%MSCI World 4.919 -0,1%Top 10 Crypto 11,32 +3,6%Nas 26.825 +0,0%Bitcoin 74.089 +0,9%Euro 1,1342 -0,3%Öl 104,0 -1,2%Gold 4.175 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hermès (Hermes International) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.365,50 EUR -26,50 EUR -1,90 %
STU
1.288,23 CHF -5,41 CHF -0,42 %
BRX
finanzen.net zero
Hermès (Hermes International) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 141,14 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886670

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000052292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HESAF

Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Buy

16:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.365,50 EUR -26,50 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns sollten eine Geschäftsabschwächung gegenüber dem Vorquartal bestätigen, die aber etwas weniger ausgeprägt als in der Branche ausfallen sollte, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine mittelfristigen Schätzungen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen sei jedoch mit Blick auf den Gegenwind im Bereich "weiche Luxusgüter" robuster aufgestellt als die Konkurrenz./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.379,00 €		 Abst. Kursziel*:
16,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.365,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.734,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

16:16 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
25.09.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
22.09.26 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Hermès (Hermes International)-Aktie im August 2026 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
RSS Feed
Hermès (Hermes International) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.