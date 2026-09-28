Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 141,14 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns sollten eine Geschäftsabschwächung gegenüber dem Vorquartal bestätigen, die aber etwas weniger ausgeprägt als in der Branche ausfallen sollte, schrieb James Grzinic in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er senkte seine mittelfristigen Schätzungen im hohen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen sei jedoch mit Blick auf den Gegenwind im Bereich "weiche Luxusgüter" robuster aufgestellt als die Konkurrenz./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.379,00 €
|Abst. Kursziel*:
16,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.365,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.734,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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