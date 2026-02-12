DAX 24.832 -0,1%ESt50 5.978 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.483 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 4.971 +1,0%
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 222,25 Mrd. EUR

KGV 49,18
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

12:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe starke Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Nick Anderson am Donnerstag. Die Aktie gehören zu seinen Favoriten im Sektor./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.138,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.140,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.429,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:31 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:16 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
12.02.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.02.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
mehr Analysen

