Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,25 Mrd. EURKGV 49,18
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe starke Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Nick Anderson am Donnerstag. Die Aktie gehören zu seinen Favoriten im Sektor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.138,00 €
|Abst. Kursziel*:
21,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.140,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.429,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|12:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
