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Marktkap. 184,72 Mrd. EUR

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

13:21 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.630,00 EUR -174,00 EUR -9,65%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hermes nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Bei der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage seien die Franzosen gezwungen gewesen, die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, die Abhängigkeit vom Tourismus und die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu beruhigen. Am strukturellen Anlagehintergrund ändere der Zwischenbericht nichts. Doch das Marktvertrauen sei sichtbar erschüttert und müsse erst wiederhergestellt werden./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.641,50 €		 Abst. Kursziel*:
58,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.630,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,51%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.243,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

13:21 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
10:56 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
09:41 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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