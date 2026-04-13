Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hermes nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Bei der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage seien die Franzosen gezwungen gewesen, die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, die Abhängigkeit vom Tourismus und die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu beruhigen. Am strukturellen Anlagehintergrund ändere der Zwischenbericht nichts. Doch das Marktvertrauen sei sichtbar erschüttert und müsse erst wiederhergestellt werden./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.641,50 €
|Abst. Kursziel*:
58,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.630,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,51%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.243,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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