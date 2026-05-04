Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 174,13 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.660,50 €
|Abst. Kursziel*:
56,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.628,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.205,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:11
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|08:11
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital