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Marktkap. 174,13 Mrd. EUR

KGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
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WKN 886670

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ISIN FR0000052292

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Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

08:11 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum in Europas Luxusbranche bleibe schwach, schrieb Nick Anderson am Freitag. Er sieht die aktuelle Kurserholung als "Bärenmarktrally" und rät, sie zum Ausstieg zu nutzen. Nur Hermes und Brunello Cucinelli empfiehlt Anderson weiter zum Kauf./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.660,50 €		 Abst. Kursziel*:
56,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.628,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.205,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:11 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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21.04.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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