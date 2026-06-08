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Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

08:06 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.627,00 EUR 5,00 EUR 0,31%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Hermes lobte er für die ausdauernde Markenstärke./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.641,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.627,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.026,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:06 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.05.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
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