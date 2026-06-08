Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 174,6 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Hermes lobte er für die ausdauernde Markenstärke./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.641,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.627,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.026,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:06
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG