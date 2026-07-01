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Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

08:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.640,50 EUR -4,00 EUR -0,24%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Harrison Woodin-Lygo führte am Montag ein neues Researchprodukt für die Luxusbranche ein, neben den üblichen Finanzanalysen. Im Rahmen von "Field Notes" sollen praktische Erfahrungen und Beobachtungen diskutiert werden. In puncto Besucherzahlen und Interaktion mit den Kunden habe Hermes klar positiv herausgeragt, LVMHs Marke Dior habe Schwächen gezeigt, schrieb Woodin-Lygo nach einer Shoppingtour in der Londoner Bond Street./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.648,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.640,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,77%
Analyst Name:
Harrison Woodin-Lygo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.964,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
02.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
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