Barclays Capital

Hermès (Hermes International) Equal Weight

14:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1700 auf 1660 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern dürfte im dritten Quartal währungsbereinigt nur noch um 5 Prozent gewachsen sein, schrieb Viktoria Petrova am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht. Ihre gesunkene Prognose begründet sie mit einer schwächeren Geschäftsentwicklung in China. Im zweiten Quartal war Hermes noch um 6,7 Prozent gewachsen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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