LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes nach "starken Zahlen" zum ersten Quartal von 1290 auf 1340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo passte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie ihre Umsatzschätzungen für den Luxusgüterkonzern der Jahre 2022 und 2023 nach oben an, bleibt aber bei ihrer Präferenz für LVMH. An Hermes kritisierte sie die hohe Bewertung und eine niedrigere Margendynamik./tih/edh