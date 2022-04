FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Zahlen des Luxusmodeherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Nach der überraschend starken Umsatzentwicklung im ersten Quartal werde im zweiten Quartal wohl die nachlassende Dynamik in China im Fokus stehen, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis