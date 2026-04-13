Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 2600 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Luxusherstellers. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben ausgefallen. Die Wachstumstreiber seien intakt./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.630,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.630,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.243,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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