DZ BANK

Hermès (Hermes International) Kaufen

16:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 2600 auf 2100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Luxusherstellers. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben ausgefallen. Die Wachstumstreiber seien intakt./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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