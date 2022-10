NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 1350 auf 1390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Bravo!", schrieb Analystin Chiara Battistini am Donnerstag in einer Reaktion auf den Quartalsbericht der Franzosen. Hermes habe solide Zahlen vorgelegt./ag/stk