Hermès (Hermes International) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2389 Euro auf "Neutral" belassen. Zunehmende Größe sei ein Risiko für die Exklusivität des Luxuskonzerns, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstagabend nach ihrem Gespräch mit einem Branchenexperten und Wiederverkäufer gebrauchter Luxusgüter. Insgesamt bräuchte die Branche seiner Meinung nach einen Kreativitätsschub./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 18:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

