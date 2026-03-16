Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 173,61 Mrd. EURKGV 49,18 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitieren./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.626,50 €
|Abst. Kursziel*:
47,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.646,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,76%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.440,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|16:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG