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RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

16:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitieren./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
2.400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.626,50 €		 Abst. Kursziel*:
47,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.646,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,76%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.440,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

16:26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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