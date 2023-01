Hermès (Hermes International) Overweight

13:41 - Barclays Capital Teilen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes vor Zahlen von 1574 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Mitte Februar anstehenden Zahlen des Luxusgüterkonzerns sollten sich als robust erweisen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schwäche des China-Geschäfts sollte durch die Stärke anderer Regionen mehr als ausgeglichen worden sein. Der Fokus bei der Bilanzvorlage dürfte auf dem Ausblick liegen sowie auf den Trends in China nach der Aufhebung der Covid-Beschränkungen./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 20:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com