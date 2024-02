Morgan Stanley

Hermès (Hermes International) Overweight

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hermes von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 2380 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern rage heraus unter seinen Wettbewerbern in einem Umfeld gedämpfter Nachfrage, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Firmen wie Hermes, die an der Spitze der Luxuspyramide stehen, schlügen sich in diesem Umfeld in der Regel besser als andere Unternehmen, die sich auf Verbraucher mit mittlerem Einkommen konzentrieren. Der Analyst hält die durchschnittlichen Gewinnerwartungen für Hermes für zu niedrig./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com