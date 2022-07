NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 980 auf 1015 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Geschäftsumfeld dürfte für den Luxuskonzern in den USA und Europa im zweiten Quartal besser gewesen sein als gedacht, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht am 29. Juli. Besonders interessant seien Kommentare zum aktuellen Stand in China./ag/gl