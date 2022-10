NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1150 auf 1180 Euro vor den am 20. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum dritten Quartal angehoben. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analystin Louise Singlehurst hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Umsatzschätzung für das abgelaufene Quartal an und verwies auf die Stärke in den USA und Europa, unterstützt von der Rückkehr durch Einkäufe von Touristen. Die Bewertung der Aktie des Luxuskonzerns hält sie allerdings trotz einer ihr zufolge berechtigten Prämie für zu hoch./ck/stw