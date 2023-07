Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes vor Halbjahreszahlen von 1365 auf 1340 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Louise Singlehurst erwartet im zweiten Quartal ein bereinigtes Umsatzwachstum von 23 Prozent. Wie sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, passte sie ihre Schätzungen auch an die Erkenntnisse der bereits bekannten Quartalsberichte von Burberry und Richemont an. Langfristig senkte sie ihre Gewinn- und Cashflow-Erwartungen wegen Gegenwinds von der Währungsseite./tih/gl

