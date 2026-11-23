Hermès (Hermes International) Aktie
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Marktkap. 131,03 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 1150 auf 1165 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Hermes gehöre nach wie vor zu den stärksten Marken im Luxussegment und biete Produkte von außergewöhnlicher Qualität, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Die Markenstärke allein dürfte jedoch nicht ausreichen, um die in den Erwartungen und der hohen Bewertung enthaltenen außergewöhnlichen Wachstumsaussichten aufrechtzuerhalten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sell
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.165,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
1.225,00 €
|Abst. Kursziel*:
-4,90%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
1.273,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,52%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.494,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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