HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat HHLA nach Neunmonatszahlen und Erreichen des Kursziels von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der Hafenlogistiker habe trotz vielfältiger Herausforderungen stark abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund des verbesserten Ausblicks passte er seine Schätzungen an. Unter gleichzeitiger Abwägung der hohen konjunkturellen Unsicherheiten hob er sein Kursziel von 25 auf 26 Euro an./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 15:51 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / 15:53 / MEZ





