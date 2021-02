HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA nach Eckdaten für 2020 von 18 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hamburger Hafenbetreiber habe seine Erwartungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der internationale Warenverkehr sollte sich zügig erholen. Doch vor allem die erste Jahreshälfte 2021 werde noch von hohen Unsicherheiten geprägt sein./gl/ajx