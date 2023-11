Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Holcim Hold

11:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Holcim von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 54 Franken belassen. Wesentliche Sorgen hätten sich nicht bewahrheitet, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe zwar immer noch Bedenken hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen des Wettbewerbs um Zukäufe in stark gefragten Teilsektoren der Bauindustrie und vor allem in für Holcim neuen Bereichen. Dort nämlich sei es schwieriger, Synergien zu erzeugen. Das rechtfertige aber angesichts der stützenden Finanzdaten keine negative Bewertung mehr./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim