NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Holcim von 53 auf 56 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall begründete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie teils niedrigere Kursziele im europäischen Bausektor mit einem realistischen Szenario einer Rezession. Ihre Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 lägen um ein beziehungsweise fünf Prozent unter den Konsensschätzungen. Unterstützung bezögen die Kurse jedoch aus der Bewertung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollten Anleger unter anderen bei Holcim auf steigende Kurse setzen./bek/gl