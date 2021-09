NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Holcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Die jüngste Kursreaktion sei zu aggressiv gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie mit Verweis auf Sorgen vor hohen Bußgeldern in den USA. Wirklich bedeutende Nachrichten habe es nicht gegeben. Die Aktien des Zementkonzerns waren am Montag in Zürich 3,8 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Für Verunsicherung hatten das anstehende Urteil im Gerichtsverfahren zur Syrien-Affäre in Frankreich sowie ein Zeitungsbericht über Ermittlungen der US-Justizbehörden im selben Zusammenhang gesorgt./ajx/jha/