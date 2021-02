Aktie in diesem Artikel Home24 25,16 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Home24 nach Details zum Börsengang des Brasiliengeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Christian Salis hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Ausgabepreis für die Aktien der Tochter Mobly in der oberen Hälfte der zuvor festgelegten Preisspanne liege. Salis sprach von "großartigen Nachrichten" für Home24. Der Börsengang sollte Moblys führende Position im dynamisch wachsenden brasilianischen E-Commerce-Markt stärken und unterstreiche zugleich, wie attraktiv die Aktien von Home24 bewertet seien./la/gl