NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Übernahme von Butlers sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine abschließende Bewertung fehlten aber noch finanzielle Details./ag/jha/