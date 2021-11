Aktie in diesem Artikel Home24 13,13 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Home24 von 33,00 auf 22,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lieferkettenprobleme und eine hohe Vergleichsbasis trübten kurzfristig die Entwicklung, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten sei der Online-Einrichtungshändler aber in einer starken Position, um auch nach 2022 vom steigenden Trend zu Online-Einkäufen zu profitieren./ajx/zb

