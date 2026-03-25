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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HORNBACH Hold

08:01 Uhr
HORNBACH Hold
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Hold

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

08:01 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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23.03.26 HORNBACH Add Baader Bank
02.01.26 HORNBACH Add Baader Bank
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