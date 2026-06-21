HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,28 Mrd. EURKGV 9,93 Div. Rendite 2,79%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Hold
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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