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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HORNBACH Hold

08:51 Uhr
HORNBACH Hold
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Hold

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

08:51 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank
07.05.26 HORNBACH Halten DZ BANK
26.03.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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